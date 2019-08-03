СЕГОДНЯ 02:56 2019-08-03T02:56:09+03:00

Погода в Хабаровске на 3 августа 2019 года: до +28, без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На большей части региона будет солнечно и тепло

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Погода в нестабильном положение. Кружат циклоны и антициклоны, а на границах соприкосновения они создают атмосферные фронты. Вот эти самые последние и ничего никому постоянного и не гарантируют. Может быть и дождь и солнце.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 391 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 40-50 см. К 8-10 августа 580-630 см. Температура воды 21 градус.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26. Уровень Амура у Города Юности 222 см.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24. Уровень Амура в устье реки 124 см.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU