Четверых больных из поселка Ванино авиаторы МЧС доставили в Хабаровск

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-03T09:01:29+03:00

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Просьба помочь от территориального центра медицины катастроф вертолетчикам регионального управления МЧС поступила 2 августа. По данным медиков сразу четверых больных из ванинской районной больницы необходимо было доставить в Хабаровск – в поселке им помочь не смогли, требовалось помощь специалистов и специальное оборудование.

- Из Хабаровска с бригадой врачей в пункт назначения вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту был установлен медицинский вертолетный модуль для транспортировки больных и пострадавших, который оснащен двумя удобными койками и специальной приборной панелью для подключения медицинского оборудования для оказания непрерывной медицинской помощи во время полёта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После перелета в Ванино врачи осмотрели пациентов и подтвердили необходимость эвакуации в Хабаровск. Спустя пять часов больные были доставлены в краевой центр, где их сразу же развезли по больницам.

- Во время перелета все больные чувствовали себя удовлетворительно, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU