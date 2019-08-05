2019-08-05T05:12:57+03:00
Общество

Порядка 30 домов в Хабаровске остались без горячей воды

Причина тому – ремонтные работы
Ольга КИВА
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Порядка 30 домов в Хабаровске остались без горячей водыПорядка 30 домов в Хабаровске остались без горячей водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске сегодня, 5 августа, без горячей воды остались 28 домов в разных районах города. Так, на улицах Карла Маркса, 88, 90, 92, 94, 96, Шабадина, 16, Специалистов, 63, 73, 80а, а также в частном секторе на улицах Сеченова, 41а, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, Специалистов, 80а, 82, 82а, 84, 86, 88, 92а, 94 коммунальный ресурс отключили из-за ремонтных работ. Специалисты сняли заглушки и занимаются стыковкой двух водопроводов. Ориентировочно подача воды возобновится 6 августа в 20:00. Из-за аварий горячее водоснабжение отключили в домах на улицах Муравьева-Амурского, 11 и Узловая, 21.

Как отметили в мэрии, на сегодняшний день в городе не работают 39 лифтов. А накануне с городских дорог и улиц убрали 65, 7 кубометра песка и мусора. Кроме того, в единой городской диспетчерской службе сообщили, что в воскресенье случилось 19 дорожных аварий, один пожар и одно возгорание, на пульт «03» поступило 772 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышли 634 единицы транспорта. Из них 30 трамваев, 20 троллейбусов и 584 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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