2019-08-05T05:10:41+03:00
Происшествия

Бесправная автолюбительница в Хабаровске повредила сразу две припаркованные иномарки

Девушка врезалась в Tоуота Ist, а та в свою очередь «поцеловалась» с Toyota Corolla Fielder
Александр ШТААЛЬ
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Бесправная автолюбительница в Хабаровске повредила сразу две припаркованные иномаркиБесправная автолюбительница в Хабаровске повредила сразу две припаркованные иномаркиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшую субботу, 3 августа, на улице Краснореченской в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали сразу три машины. В припаркованное авто Tоуота Ist врезалась Toyota Corolla, за рулем которой сидела 19-летняя горожанка, не имеющая водительских прав. Находящаяся в покое иномарка от столкновения покатилась вперед и повредила Toyota Corolla Fielder.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, сначала дорожную аварию оформили без пострадавших. Однако позже автолюбительница сама обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. В отношении нее уже составили административные протоколы, машину поместили на специализированную стоянку.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизнь и здоровье, а также сохранит жизни тех, кто может оказаться рядом с вами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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