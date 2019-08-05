2019-08-05T07:08:39+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2019: вода продолжает прибывать

Сейчас река поднялась на 280 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2019: вода продолжает прибыватьУровень Амура в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2019: вода продолжает прибыватьФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Сегодня, 5 августа, уровень воды в Амуре у города Юности составляет 280 сантиметров. По прогнозам гидрологов, ожидается подъем еще на 18 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, неблагоприятным явление будет считаться, если вода доберется до отметки в 450 сантиметров, опасным – при отметке в 650 сантиметров.

Напомним, 3 августа в Комсомольске начались работы по укреплению дамбы. Перед этим провели проверку гидросооружения и выяснили, что на семи участках есть провалы и разрушения. Они образовались за последние шесть лет. Силами муниципальных предприятий стараются устранить недочеты. Специалисты уже ведут работы по отсыпке проблемных мест.

Отметим, что в Хабаровске также продолжается строительство насыпного сооружения на улице Запарина. Накануне все суда покинули затон и передислоцировались к поселку Уссурийскому. Напомним, дамба, протяженностью от базы отдыха «Дельфин» до улицы Запарина, должна защитить город от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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