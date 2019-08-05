2019-08-05T08:14:10+03:00
Политика

Студенты-железнодорожники в Хабаровске примут Военную присягу

На военные сборы приехали больше сотни молодых людей
Александр ШТААЛЬ
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Студенты-железнодорожники в Хабаровске примут Военную присягуСтуденты-железнодорожники в Хабаровске примут Военную присягуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске начались военные сборы для студентов, обучающихся в ДВГУПС. Молодежь пройдет курс подготовки и покажет свои знания и навыки на комплексном экзамене на базе соединений железнодорожных войск ВВО.

- На сборы прибыли 110 студентов. В роли военных они будут ровно месяц и за это время освоят некоторые тонкости армейского дела. В начале курса молодежь в торжественной обстановке примет Военную присягу, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Участники этого мероприятия через год станут дипломированными специалистами. По окончании вуза выпускникам присвоят звания лейтенантов запаса, а также предоставят возможность прохождения службы в соединениях и воинских частях ВВО.

Отметим, что сейчас на базе железнодорожных подразделений ВВО в Хабаровске уже обучаются 135 студентов-железнодорожников. Они уже выполнили учебные стрельбы из автоматов Калашникова на полигоне «Князе-Волконский». Молодые люди 11 августа примут Военную присягу, а потом начнут обучаться по выбранным военно-учетным специальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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