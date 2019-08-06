СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-06T03:26:28+03:00

Погода в Хабаровске на 6 августа 2019 года: до +25, дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В столице ЕАО существенных осадков не ожидается

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Регион накрывает область низкого атмосферного давления с серией неглубоких циклонов с фронтальными разделами. Всё это протянулось от Китая и восточных районов Монголии через южные и восточные районы Амурской области, Хабаровский край к Магаданской области. В этих районах облачно, небольшие и умеренные дожди,а на севере Хабаровского края и в Магаданской области местами сильные.

В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +25+27.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +23+25. У краевого центра в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 22,8 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +22+24. Уровень Амура у города Юности 280 сантиметров.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +22+24. Уровень Амура в устье реки 124 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU