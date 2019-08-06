Убойные «аргументы» принес с собой хабаровчанин в суд

СЕГОДНЯ 02:27 2019-08-06T02:27:59+03:00

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В Хабаровске должен был пройти суд над фигурантом уголовного дела. Мужчина, как положено, пришел, однако планируемого разбирательства так и не случилось – обвиняемый оказался в крепких руках полицейских. Причина тому боеприпасы, которые он зачем-то пытался пронести в здание суда.

- При входе в помещение горожанин прошел стандартную процедуру досмотра. Его спросили, есть ли у него предметы, запрещенные к проносу, и тот, недолго думая, выложил на стол пистолет и гранату, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В таких ситуация положено вызвать сотрудников экстренных служб, что судебные приставы и сделали. Мужчину сразу задержали, а его убойные «аргументы» поместили в изолированный кабинет. Прибывшие полицейские констатировали, что пистолет и граната списаны и охолощены. На всякий случай боеприпасы отправили на экспертизу, чтобы установить их пригодность к использованию в качестве боевых.

ИСТОЧНИК KP.RU