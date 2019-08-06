2019-08-06T02:51:58+03:00
Происшествия

В Биробиджане отмечают подъем воды на реке Бира

За сутки уровень воды поднялся на три сантиметра
Ольга КИВА
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В Биробиджане отмечают подъем воды на реке БираВ Биробиджане отмечают подъем воды на реке БираФото: администрация Биробиджана
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На реке Бира в Биробиджане уровень воды поднялся на три сантиметра за сутки. По данным, предоставленным мэрией 5 августа, вода достигла отметки в 342 сантиметра, выход на пойму составляет 320.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, гидрологическая обстановка остается напряженной. Затоплены поймы рек Бира и Икура. Ситуация находится на контроле специалистов. В первую очередь внимание уделяют тем районам города, которым угрожает подтопление из-за выпадения большого количества осадков.

Жителей города убедительно просят прислушаться и выполнить простые правила на случай подтопления. Например, заготовьте заранее высокие сапоги, уложите в рюкзак документы, ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.

Напомним, в случае экстренной ситуации нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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