В Биробиджане отмечают подъем воды на реке Бира
На реке Бира в Биробиджане уровень воды поднялся на три сантиметра за сутки. По данным, предоставленным мэрией 5 августа, вода достигла отметки в 342 сантиметра, выход на пойму составляет 320.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, гидрологическая обстановка остается напряженной. Затоплены поймы рек Бира и Икура. Ситуация находится на контроле специалистов. В первую очередь внимание уделяют тем районам города, которым угрожает подтопление из-за выпадения большого количества осадков.
Жителей города убедительно просят прислушаться и выполнить простые правила на случай подтопления. Например, заготовьте заранее высокие сапоги, уложите в рюкзак документы, ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.
Напомним, в случае экстренной ситуации нужно звонить по телефонам «112» или «101».
ИСТОЧНИК KP.RU