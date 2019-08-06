Из областной больницы в ЕАО пропало наркотическое вещество

СЕГОДНЯ 04:23 2019-08-06T04:46:33+03:00

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Врач из областной больницы вскоре предстанет перед судом по обвинению в хищении наркотического вещества. Оно было компонентом лекарства, которое, как полагает следствие, акушер-гинеколог вынес с места работы. Установлено, что ампулы пропадали из учреждения в период с января 2017 года по июнь 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сначала за помощью в полицию обратились сами работники больницы, а потом еще и в местных СМИ вышла публикация. По этому «сигналу» провели проверку, итогом которой стало уголовное разбирательство. Выяснилось, что фигурант использовал свое служебное положение и методично похищал ампулы.

На данный момент расследование уголовного дела закончилось, материалы вместе с обвинительным заключением находятся на рассмотрении в суде. Судьбу обвиняемого решат служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU