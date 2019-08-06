Хабаровчанин отомстил с огоньком за отказ отдать деньги

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-06T11:54:05+03:00

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Хабаровчанка лишилась иномарки и-за мстительного родственника. Мужчина пришел к автовладелице, а по совместительству тете, за финансовой помощью, но получил отказ. По версии следствия, он решил проучить, как ему показалось, жадную родню и отправился с канистрой к машине.

- Полыхающий автомобиль женщина заметила ночью, тогда и вызвала полицию. Происшествие случилось во дворе дома по переулку Шефскому. Прибывшие правоохранители обнаружили, что стекло задней двери автомобиля разбито, а рядом лежала пустая пластиковая емкость со следами горючего вещества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая оценила ущерб в 200 тысяч рублей. Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Как оказалось, почти год назад он освободился из мест лишения свободы. Срок он заработал за вымогательство. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU