2019-08-06T11:54:05+03:00
Происшествия

Хабаровчанин отомстил с огоньком за отказ отдать деньги

Финансовую помощь фигурант рассчитывал получить у родной тети
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчанин отомстил с огоньком за отказ отдать деньгиХабаровчанин отомстил с огоньком за отказ отдать деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Хабаровчанка лишилась иномарки и-за мстительного родственника. Мужчина пришел к автовладелице, а по совместительству тете, за финансовой помощью, но получил отказ. По версии следствия, он решил проучить, как ему показалось, жадную родню и отправился с канистрой к машине.

- Полыхающий автомобиль женщина заметила ночью, тогда и вызвала полицию. Происшествие случилось во дворе дома по переулку Шефскому. Прибывшие правоохранители обнаружили, что стекло задней двери автомобиля разбито, а рядом лежала пустая пластиковая емкость со следами горючего вещества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая оценила ущерб в 200 тысяч рублей. Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Как оказалось, почти год назад он освободился из мест лишения свободы. Срок он заработал за вымогательство. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровские следователи разобрались с игорным бизнесом, затронувшим Благовещенск и Москву
«Образование в интересах человека» объединит педагогов и чиновников в Хабаровске
В Еврейской автономии уже собираются оценить ущерб от наводнения
В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея
Речные рейсы из Хабаровска в Фуюань поставят на «стоп»
О поддержке малого и среднего бизнеса рассказали в Комсомольске
Правила раздельного сбора мусора появятся в Хабаровском крае до 1 ноября 2019 года
Поездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагически
Семьи в Хабаровском крае взяли ипотеку под пять процентов
«Маноминский лабиринт» появится в Хабаровском крае
В Хабаровском крае чаще жалуются на навязывание финансовых услуг
В конце августа в Хабаровском крае начнется пора дешевой рыбы
Хабаровский геймер блеснул умом, провернув махинацию с игровым сервисом
В Комсомольске тренировались разворачивать водоналивную дамбу
Из областной больницы в ЕАО пропало наркотическое вещество
Соседка сработала лучше, чем велосипедная «противоугонка» в Хабаровске
Родители первенцев в Хабаровском крае получат пособия по новым правилам
В Биробиджане отмечают подъем воды на реке Бира
Убойные «аргументы» принес с собой хабаровчанин в суд
Уровень Амура в Хабаровске 6 августа 2019: ожидается подъем на 30-40 сантиметров