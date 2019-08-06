2019-08-06T12:02:11+03:00
Происшествия

Хабаровские следователи разобрались с игорным бизнесом, затронувшим Благовещенск и Москву

Закончилось расследование уголовных дел в отношении 12 человек
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские следователи разобрались с игорным бизнесом, затронувшим Благовещенск и МосквуХабаровские следователи разобрались с игорным бизнесом, затронувшим Благовещенск и МосквуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 12 человек. Все фигуранты оказались причастны к организации игорного бизнеса. При этом «черные» бизнесмены промышляли не только в краевой столице, но и в Благовещенске.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, в каждом городе было по одному обустроенному игорному заведению. Обыски в помещениях казино провели в ноябре 2018 года. В результате этой процедуры изъяли 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерскую документацию.

Провели обыски и в квартирах фигурантов, расположенных в Хабаровске, Благовещенске и Москве. У обвиняемых изъяли больше 26 миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты и сотовые телефоны, содержащие сведения о преступной деятельности.

Сами подозреваемые во всем сознались и даже в красках расписали детали преступления. К слову, ежемесячно казино обеспечивало нелегальный доход почти в два миллиона рублей. Сейчас материалы дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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