В Хабаровском крае из искореженного авто достали трупы ребенка и взрослого
Накануне, 6 августа, в Солнечном районе случилась жуткая авария, в результате которой пострадали семь человек. По предварительной информации, за рулем находился человек, у которого не было водительских прав. Предполагается, что мужчина неправильно выбрал скорость движения, наехал на правую по ходу движения обочину. Потом машину начало заносить, водитель не справился с управлением, как результат - иномарка улетела в кювет. За пределами проезжей части она врезалась в дерево.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, происшествие случилось на четвертом километре подъезда к РТРС «Дальневосточный Региональный центр». Машина двигалась со стороны поселка Хурмули в сторону центра. В результате дорожной аварии погибли один взрослый и один ребенок. Также пострадали пять человек, среди которых были два ребенка.
Автолюбителей края убедительно просят не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, их соблюдение – это залог сохранения не только вашей жизни и здоровья, но и жизни и здоровья тех людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU