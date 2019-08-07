В Хабаровском крае из искореженного авто достали трупы ребенка и взрослого

СЕГОДНЯ 03:02 2019-08-07T04:40:29+03:00

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Накануне, 6 августа, в Солнечном районе случилась жуткая авария, в результате которой пострадали семь человек. По предварительной информации, за рулем находился человек, у которого не было водительских прав. Предполагается, что мужчина неправильно выбрал скорость движения, наехал на правую по ходу движения обочину. Потом машину начало заносить, водитель не справился с управлением, как результат - иномарка улетела в кювет. За пределами проезжей части она врезалась в дерево.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, происшествие случилось на четвертом километре подъезда к РТРС «Дальневосточный Региональный центр». Машина двигалась со стороны поселка Хурмули в сторону центра. В результате дорожной аварии погибли один взрослый и один ребенок. Также пострадали пять человек, среди которых были два ребенка.

Автолюбителей края убедительно просят не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, их соблюдение – это залог сохранения не только вашей жизни и здоровья, но и жизни и здоровья тех людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU