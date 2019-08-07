Отцы из пригорода Биробиджана включились в ремонт детской площадки

СЕГОДНЯ 03:24 2019-08-07T04:38:56+03:00

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Мэр Биробиджана Александр Головатый в июле проехал по городу с ревизией. Целью объезда была проверка исполнения поручений. Одним из них было наведение порядка на детской площадке в поселке имени Лукашова. Об этом просили сами местные жители.

- Работы на этом объекте провели в конце июля. Для этого закупили материалы, а помогали в обустройстве территории папы детей, играющих на этой площадке. Со своей стороны глава администрации пообещал поддерживать такую инициативу со стороны населения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Среди прочих поручений мэра также были постройка нового туалета во дворе дома на улице Калинина, 65, и снос таковой конструкции на территории дома по улице Ленина. В планах привести в порядок улицу Пионерскую, которая смущает местных жителей из-за огромной лужи. Здесь собираются не просто осушить участок, но и заасфальтировать его. Выполнить работы хотят по схеме, используемой в случае с улицей Бумагина, когда 10 процентов стоимости работ оплатили предприниматели, 90 процентов - мэрия города.

ИСТОЧНИК KP.RU