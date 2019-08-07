2019-08-07T04:31:19+03:00
Происшествия

Опьяненный свободой приморчанин после выхода из тюрьмы напал на полицейского в Хабаровске

Фигурант показал свой крутой нрав, когда в отношении него составляли административный протокол
Александр ШТААЛЬ
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Опьяненный свободой приморчанин после выхода тюрьмы напал на хабаровского полицейскогоОпьяненный свободой приморчанин после выхода тюрьмы напал на хабаровского полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор жителю Приморья, который довольно нелепо использовал дарованную ему свободу. В феврале этого года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. Он решил отправиться в Хабаровск, а в пути еще и напился.

- В краевой столице на станции «Хабаровск-1», будучи нетрезвым, осужденный попался на глаза полицейским. В отношении него начали составлять административный протокол, но эта процедура пришлась фигуранту совсем не по душе. Тогда он решил действовать решительно – напал на полицейского, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной группы.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело за насилие над представителем власти, не опасным для жизни или здоровья. Позже дело рассматривали в суде. Служители Фемиды постановили, что лишения свободы на срок один год и девять месяцев будет достаточно, чтобы смутьян осознал свое поведение. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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