Пешеходный фонтан в Хабаровске не работает из-за вспышки острой кишечной инфекции

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-07T05:30:58+03:00

По решению суда объект не будет функционировать в течение трех месяцев

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В Хабаровске приостановили работу пешеходного фонтана на 90 суток. Решение об этом вынес Кировский районный суд 31 июля 2019 года. Причиной ограничения стала вспышка острой кишечной инфекции среди детей, которые развлекались возле фонтана. Всего пострадавших несовершеннолетних насчитали 74. У заболевших выявили норовирусную инфекцию.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, проверку уже провели в отношении КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». Эксперты исследовали воду в чашах фонтана и накопительной емкости и выяснили, что в жидкости есть норовирус. Генотип полностью соответствовал тому, что обнаружили у заболевших детей.

Во время обследования объекта также установили, что вода в фонтане не соответствовала требованиям по мутности и содержанию аммиака. Аттракцион эксплуатировали в нарушение правил – неправильно очищали и обеззараживали воду, не было инструкции по обработке жидкости и программы контроля качества, не делали ежедневную дезинфекцию пола фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU