2019-08-07T06:55:05+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае оформят субсидии до начала отопительного сезона

Напомним, рассчитывать на льготу могут те, у кого расходы на коммуналку превышают 22 процента от совокупного дохода семьи
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае оформят субсидии до начала отопительного сезонаВ Хабаровском крае оформят субсидии до начала отопительного сезонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае решили изменить схему предоставления субсидии на возмещение расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг. По новым правилам, не нужно дожидаться октября - подавайте документы уже сейчас. Действовать мера поддержки будет с началом отопительного сезона.

- Напомним, субсидию предоставляют гражданам, если их расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. Стоимость коммуналки рассчитывают, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения, - рассказали в краевом министерстве социальной защиты населения.

Льгота будет действовать полгода, по истечении этого срока получатели смогут обратиться за новым ее назначением. Документы подают в центрах социальной поддержки по месту жительства, в филиалах МФЦ либо через портал государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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