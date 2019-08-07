В Комсомольске Амур стремится к отметке неблагоприятного явления

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-07T09:14:07+03:00

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В городе Юности уровень реки Амур сегодня, 7 августа, составил 311 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Согласно прогнозам гидрологов вода в реке еще поднимется примерно на 16 сантиметров. При этом неблагоприятным явление будет, когда Амур доберется до отметки в 450 сантиметров, опасным на отметке в 650 сантиметров.

В связи с ожидаемым наводнением в Комсомольске-на-Амуре уже провели тренировку по развертыванию водоналивной дамбы. Ранее в рамках выполнения постановления Правительства России в город Юности самолетом доставили 16 комплектов гидросооружений.

Как сообщили в краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, водоналивную дамбу установят, когда наступит нужный момент. Ее расположат поверх земляной дамбы и наполнят водой прямо из реки. С помощью конструкции удастся на метр поднять преграду для воды.

ИСТОЧНИК KP.RU