Осужденные в Хабаровском крае заслужили свидание с родней

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-07T11:48:41+03:00

На такую встречу могли рассчитывать только те, кто не нарушал правила внутреннего распорядка

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В колонии-поселении в Хабаровском крае провели акцию «День открытых дверей». Суть ее сводилась к организации свиданий осужденных с родней. Рассчитывать на такую благодать могли только те, кто не нарушал правила внутреннего распорядка. Отметим, что в таких учреждениях количество свиданий строго ограничено - чтобы не пропустить встречу, большинство осужденных старается вести себя хорошо.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, родственники осужденных смогли своими глазами увидеть, в каких условиях живут обитатели колонии. Также посетителям показали столовую и меню.

К слову, для гостей сами осужденные подготовили небольшой концерт – пели, танцевали, читали стихи. Родственники осужденных покинули учреждение с легким сердцем, поблагодарив администрацию за работу. Визитеры также рассказали, что акция оказалась праздничной и приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU