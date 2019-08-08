2019-08-08T05:17:00+03:00
Происшествия

В колониях Хабаровского края готовятся к приходу большой воды

В зону подтопления попали три учреждения в селе Заозерное
Ольга КИВА
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В колониях Хабаровского края готовятся к приходу большой водыВ колониях Хабаровского края готовятся к приходу большой водыФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация». На сегодняшний день водная стихия стремительно продолжает захватывать все больше и больше территорий. Ежедневно вода в Амуре поднимается на 15-20 сантиметров. В зоне паводка могут оказаться и обитатели трех колоний, расположенных в селе Заозерное.

- Гидрологи прогнозируют, что пик паводка в районе Хабаровска придется на 12–14 августа. Угроза подтопления может возникнуть для обитателей исправительных учреждений №№ 12 и 13, а также в КП-22. Чтобы минимизировать риски во время паводка, в колониях уже проводят спецмероприятия на случай экстренного реагирования, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Так, в исправительной колонии №12 прошла тренировка по эвакуации осужденных во время чрезвычайной ситуации. Обитатели учреждений на практике опробовали правила и порядок действий, если вдруг большая вода подойдет слишком близко. Также во время учений отработали взаимодействие с Управлением по конвоированию УФСИН России по Хабаровскому краю и Госавтоинспекцией региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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