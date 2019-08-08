2019-08-08T05:19:31+03:00
Общество

Должницу в Хабаровском крае отказались выпустить из страны из-за кредитов

Женщина умудрилась задолжать банку больше 350 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Должницу в Хабаровском крае отказались выпустить из страны из-за кредитовДолжницу в Хабаровском крае отказались выпустить из страны из-за кредитовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Советско-Гаванского района собралась за границу на лечение. Однако она оказалась перед нелегким выбором – остаться в принудительном порядке на родине или расстаться с крупной суммой денег и все-таки поехать. Дело в том, что женщина умудрилась задолжать банку более 350 тысяч рублей. Про эту сумму она предпочла, видимо, забыть, но вспомнить все равно пришлось, когда ей сообщили, что из страны ее не выпустят.

- Женщина как-то быстро одумалась и даже заспешила в отдел судебных приставов. Она явно переживала, что запланированная поездка сорвется, и поэтому предпочла полностью погасить долг, а заодно оплатила исполнительский сбор. Больше к ней претензий нет, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят оплачивать долги вовремя. В противном случае могут возникнуть малоприятные ситуации, например, в виде ареста имущества или ограничения права выезда за границу. Проверить свои долги можно на официальном сайте управления через интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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