2019-08-08T05:48:55+03:00
Происшествия

Почти 700 домов подтопило на островах Хабаровска

С каждым днем Амур «подрастает» на 15-20 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Почти 700 домов подтопило на островах ХабаровскаПочти 700 домов подтопило на островах ХабаровскаФото: Правительство Хабаровского края
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На левобережье в Хабаровске во власти водной стихии оказались уже 696 дач. Днем ранее было подтоплено 338 построек. При этом основной паводок, как прогнозируют гидрологи, будет еще впереди. Отметим, что по данным на утро 8 августа уровень воды у Хабаровска составил 496 см.

По информации, предоставленной в Дальневосточном УГМС, пик паводка теперь ожидается на неделю позже, то есть к 12-14 августа. Пока ожидают подъем воды на 5,5-6 метров. При таком раскладе в зоне подтопления могут оказаться уже одна тысяча 400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. Если же уровень еще повысится, то в зоне бедствия окажутся уже три тысячи 700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка и подъездные пути к ТЭЦ-3.

На территории края гидрологическая ситуация нестабильна в Вяземском районе, где повышение уровня и подтопление поселка Шумный зафиксировали на реке Подхоренок. Сейчас здесь ситуация нормализовалась. Также зафиксировали случаи затопления в Охотском районе, где из берегов вышла река Темная и Алексеевский ключ. Причина тому прошедшие накануне осадки. Из-за паводка залило автодорогу между поселками Иня и Новая Иня, частично подтопило населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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