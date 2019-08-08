К дачам левобережья в Хабаровске курсируют дополнительные теплоходы

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-08T07:41:25+03:00

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На сегодняшний день на левом берегу Амура в Хабаровске вода подтопила около 700 дач. Обитатели островов пока пытаются спасти свой урожай. В помощь им организовали дополнительные рейсы теплоходов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 8 августа, начали выполнять дополнительные рейсы по нескольким маршрутам. Среди них сообщения «Речной вокзал - поселок Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км -7 км -9 км -10 км»; «Речной вокзал - Дальдизель - Протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная - Садовая -1».

Внимание горожан обращают на тот факт, что теплоходы, следующие по маршруту «Речной вокзал - хутор Телегино - Речная - Строительная - Садовая-2- Дубки» будут работать в штатном режиме и курсировать по расписанию. Все суда отправляются в Хабаровске от причала №2, расположенного на набережной Амура. Более подробная информация по телефону 8-924-310-61-39.

ИСТОЧНИК KP.RU