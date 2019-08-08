Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАО

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-08T08:17:40+03:00

В суматохе огнестрел можно потерять и неизвестно, в чьи руки он попадет

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Владельцев оружия в Еврейской автономии призывают сдать на временное хранение имеющееся оружие. Из-за паводков могут возникнуть разные ситуации, в суматохе, например, можно потерять огнестрел и неизвестно в чьи руки он попадет.

- Чтобы не допустить трат или хищений оружия, жителям области предлагают на время передать его в органы внутренних дел. Для этого нужно в любой территориальный отдел полиции. К слову, сроки хранения оружия не ограничены. Забрать имущество можно будет сразу, как только в регионе отменят режим ЧС, - рассказали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

Отметим также, что владельцы оружия из числа пострадавших от ЧС освобождаются от уплаты госпошлины за услуги по выдаче документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. Тем, кто утратили или изрядно испортил разрешительный документ на оружие во время паводка, предлагают обратиться за переоформлением в подразделения лицензионно-разрешительной работы по адресам:

- жителям Смидовичского района – Биробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет №3;

- жителям Облученского района – Облучье, улица Денисова, 15б;

- жителям Ленинского и Октябрьского районов - село Ленинское улица Пограничная, 18, кабинет № 20.

Переоформление разрешений в сфере частной охранной деятельности проводят по адресу: Биробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет № 1.

Переоформление разрешительных документов производят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU