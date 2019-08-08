2019-08-08T08:17:40+03:00
Общество

Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАО

В суматохе огнестрел можно потерять и неизвестно, в чьи руки он попадет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАОИзбавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Владельцев оружия в Еврейской автономии призывают сдать на временное хранение имеющееся оружие. Из-за паводков могут возникнуть разные ситуации, в суматохе, например, можно потерять огнестрел и неизвестно в чьи руки он попадет.

- Чтобы не допустить трат или хищений оружия, жителям области предлагают на время передать его в органы внутренних дел. Для этого нужно в любой территориальный отдел полиции. К слову, сроки хранения оружия не ограничены. Забрать имущество можно будет сразу, как только в регионе отменят режим ЧС, - рассказали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

Отметим также, что владельцы оружия из числа пострадавших от ЧС освобождаются от уплаты госпошлины за услуги по выдаче документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. Тем, кто утратили или изрядно испортил разрешительный документ на оружие во время паводка, предлагают обратиться за переоформлением в подразделения лицензионно-разрешительной работы по адресам:

- жителям Смидовичского районаБиробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет №3;

- жителям Облученского районаОблучье, улица Денисова, 15б;

- жителям Ленинского и Октябрьского районов - село Ленинское улица Пограничная, 18, кабинет № 20.

Переоформление разрешений в сфере частной охранной деятельности проводят по адресу: Биробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет № 1.

Переоформление разрешительных документов производят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от воды
В Еврейской автономии наградили сотрудника колонии за спасение ребенка
Транспортную соцкарту в Хабаровске принимают в автобусах из списка
Международные рейсы «Хабаровск-Фуюань» приостановят с 10 августа
В Хабаровском крае силами неравнодушных собрали к школе почти пять тысяч ребят
Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 лет
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»
К дачам левобережья в Хабаровске курсируют дополнительные теплоходы
Скверы Дружбы украсят дворы на улице Гамарника в Комсомольске
Начинающим фермерам в ЕАО раздадут 10 миллионов рублей
Белый медведь под Хабаровском устроил показательный заплыв
Почти 700 домов подтопило на островах Хабаровска
Ушлый застройщик закончил работу, не сдав квартиры под Хабаровском
Должницу в Хабаровском крае отказались выпустить из страны из-за кредитов
В Комсомольске уровень Амура достиг отметки в 327 сантиметров
В колониях Хабаровского края готовятся к приходу большой воды
Уникальные кадры из заповедного леса появились в Хабаровском крае
Под суд отдали сельчанку в Хабаровском крае за прописку иностранца
Юные хабаровские робототехники впервые прославились на весь мир
Уровень Амура в Хабаровске 8 августа 2019: вода поднимется еще на 30-40 сантиметров
В Ленинском районе ЕАО перекрыли дороги из-за подтопления
Погода в Хабаровске на 8 августа 2019 года: до +27, без осадков
Казну Хабаровского края пополнят за счет штрафов иностранцев-нелегалов
Больше половины школ в Хабаровске готовы к новому учебному году
Школьники четырех стран в Хабаровске окунутся в экологические проблемы
Осужденные в Хабаровском крае заслужили свидание с родней
На лесных причалах в Хабаровском крае искусственно создали угрозу для древесины