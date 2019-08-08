«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-08T08:26:55+03:00

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«Россельхозбанк» запустил в сезон летних отпусков акцию «Отдых без границ». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить на любые цели потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тысяч рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 миллиона рублей).

В рамках акции ставка для надежных клиентов банка составляет от 9,9% годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 10,90%* годовых, для остальных клиентов – 13,25% годовых.

Акция продлится до 1 октября 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU