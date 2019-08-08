Транспортную соцкарту в Хабаровске принимают в автобусах из списка

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-08T11:18:42+03:00

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В Хабаровске с 1 июня должна была заработать новая система оплаты проезда с использованием транспортной социальной карты. Однако до сих пор в краевом центре «пластик» не работает так, как должно. Ранее сообщалось, что в ситуации пытаются разобраться депутаты Законодательной думы края.

Пока идет обсуждение путей решения проблемы, уже появился небольшой список маршрутов, где социальными транспортными картами все-таки можно расплатиться. Ознакомиться с ним можно на сайте министерства социальной защиты населения. К слову, перечень обновляют ежедневно.

По информации, предоставленной министерством, рассчитываться «пластиком» можно на пригородных маршрутах №№102, 102 Э, 104, 108, 109, 110, 111 У, 112, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 111, 114, 115, 100, 103, 120, 121, 107, 101 П, 101, 105, 106, 118 и 126. Также расплатиться соцкартой можно будет за проезд на электричках, следующих сообщениями «Хабаровск – Вяземский – Хабаровск», «Хабаровск – Кругликово – Хабаровск», «Хабаровск – Николаевка – Хабаровск» и «Хабаровск – Волочаевка – Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU