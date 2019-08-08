В Еврейской автономии наградили сотрудника колонии за спасение ребенка

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-08T11:20:00+03:00

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В Еврейской автономии заслуженную награду получил сотрудник исправительной колонии Андрей Колобов. Молодой человек совершил настоящий подвиг, когда бросился спасать тонущего восьмилетнего ребенка. Прапорщику внутренней службы вручили медаль «За доблесть в службе».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по ЕАО, происшествие случилось в феврале этого года. Андрей, будучи в должности вожатого караульных собак кинологической группы отдела охраны учреждения, патрулировал территорию охраняемого объекта, а потом услышал крики детей о помощи. Как оказалось, в районе реки Будуканка, недалеко от ограждения запретной зоны колонии находились несовершеннолетние. Один из них провалился в полынью.

Мальчик уже ушел под воду, когда Андрей успел подбежать и схватить его за край одежды. Потом прапорщик вытащил ребенка на лед, а после привез пострадавшего домой и передал матери. За такой смелый поступок сотрудника колонии и представили к награде.

ИСТОЧНИК KP.RU