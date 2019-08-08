СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-08T12:10:40+03:00

В Хабаровске 10-летний мальчик стал жертвой ошибки водителя Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Ребенок во время столкновения ударился и получил ушиб передней брюшной стенки

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Вчера, 7 августа, в Хабаровске произошла авария, в которой пострадал 10-летний ребенок. Мальчик ехал в машине Toyota Ist. Эта же иномарка в нарушение правил выехала с прилегающей территории на улицу Руднева. Ошибка женщины, которая сидела за рулем, заключалась в том, что она не уступила дорогу машине Tоуота Platz, ехавшей по улице Полярной в сторону улицы Руднева.

Как сообщил информированный источник, мальчик сильно ударился во время столкновения. Позже врачи диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки. Лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Известно, что водитель Tоуота Platz на момент происшествия был трезв, у женщины взяли анализы. В отношении автолюбительницы составили административный протокол.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила и уважать всех участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении автомобилем может оказаться большим несчастьем.

ИСТОЧНИК KP.RU