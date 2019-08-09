В Хабаровском крае идет массовая вакцинация населения из-за паводка

СЕГОДНЯ 02:11 2019-08-09T05:39:20+03:00

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В Хабаровский край доставили иммунобиологические лекарственные препараты. Использовать их собираются для бесплатной вакцинации населения, находящегося преимущественно на подтопленных территориях. Прививочную кампанию развернули, чтобы минимизировать риски возникновения и распространения опасных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, препараты доставили со складов Росрезерва. Всего привезли 90 тысяч доз вакцин от гепатита А, три тысячи доз брюшнотифозной вакцины и 15 тысяч доз вакцины для профилактики дизентерии. Препараты распределили между медучреждениями, в том числе и в отдаленных районах.

На сегодняшний день медики уже приступили к бесплатной вакцинации. К слову, в Тугуро-Чумиканском районе прививочная кампания уже закончилась, вакцину получили 220 детей и около 100 взрослых.

Напомним, в крае продолжает действовать режим ЧС в связи с проходящим гребнем паводка. Опасная обстановка на сегодняшний день сложилась в Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Вяземском и Охотском районах. Там затопило жилые дома, скважины и колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU