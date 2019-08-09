СЕГОДНЯ 01:03 2019-08-09T05:38:16+03:00

Погода в Хабаровске на 9 августа 2019 года: до +23, возможен небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Тревожные вести приходят от соседей с юга. Приморье во власти тропического тайфуна «Франциско». Дождь, местами сильный, где-то даже почти две месячные нормы упало. И вот к соседям подходит активный холодный фронт, а это снова дожди и ещё понижение температурного фона. И скоро вся эта рать придёт к нам. Пятница меж тем в нашем регионе обещает быть комфортной. Тропики нагрянут на выходных.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Хабаровске вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 494 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 22,8 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25. Уровень Амура у города Юности 327 сантиметров.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +17+19. Уровень Амура в устье реки 130 сантиметра.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU