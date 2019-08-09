2019-08-09T07:27:07+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии отмечают снижение уровня реки Амур

Вода падает в районе села Пашково в Облученском районе
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии отмечают снижение уровня реки АмурВ Еврейской автономии отмечают снижение уровня реки АмурФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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По данным, предоставленным отделом мониторинга Центра управления в кризисных ситуациях в ЕАО, ранее подъемы воды фиксировали в селах Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово и Нижнеспасское. В селе Ленинском река превысила отметку опасного явления на 45 сантиметров. Вместе с тем, на малых реках автономии наблюдается спад уровня воды от -11 до -15 сантиметров в сутки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, в регионе уже оценивают ущерб, причиненный водной стихией. Так, в селах Ленинское, Дежнёво, Биджан и Кукелево река «захватила» 21 приусадебный участок, более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, восемь участков дорог. По подтопленным трассам ездить можно, но водителям легковых машин нужно быть предельно внимательными и острожными.

Отметим, что в селе Пашково в Облученском районе, по данным на вечер 8 августа, зарегистрировали спад воды на три сантиметра. При этом гидрологи прогнозируют, что у сел Нагибово и Ленинское в ближайшие два дня вода может подняться на 10-30 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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