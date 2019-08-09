В Хабаровске водитель-торопыга в автобусе зажал мальчика дверьми

СЕГОДНЯ 05:16 2019-08-09T05:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске жертвой куда-то спешащего водителя автобуса стал мальчик. Мужчина, который управлял общественным транспортом, нарушил правила работы, а именно - начал отъезжать от остановки с открытыми дверями. При этом он не убедился, что все пассажиры зашли в салон. В результате такой невнимательности мальчик, в прямом смысле, оказался зажат дверьми.

Как сообщил информированный источник, после такого инцидента несовершеннолетнему понадобилась скорая помощь. Ребенка доставили в больницу. Позже при обследовании врачи диагностировали у него повреждения связок на коленке, ушибы и ссадины. Известно, что на момент происшествия водитель автобуса был трезв. У него есть в наличии водительские права. В отношении него вынесли определение по административной статье.

Жителей города убедительно просят быть предельно внимательными и бдительными при нахождении на дороге или рядом с ней. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Это поможет избежать массы неприятностей и сохранит человеческие жизни и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU