2019-08-09T08:50:24+03:00
Общество

В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната

Поставки продукции в учреждение организовали с грубыми нарушениями
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтернатаВ Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтернатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае продолжаются разбирательства из-за вспышки острой кишечной инфекции в Эльбанском психоневрологическом интернате. Напомним, происшествие случилось 10 июля, среди пострадавших оказались 239 человек.

После инцидента начали проводить проверки. Методом лабораторных исследований выяснили, что в одном из блюд находится сальмонелла. А попала бактерия туда вместе с яйцом. В самом заведении выявили ряд серьезных недочетов - нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования. Проверку провели в том числе и у поставщика продукции - компании «И» .

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, ранее сотрудники Роспотребнадзора нашли в организации ряд серьезных недочетов. Так, для транспортировки яиц использовали не специально предназначенные или специально оборудованные машины, нарушали условия перевозки, у сотрудников предприятия не было медицинских книжек. Все эти обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью населения.

В конце концов точку над «Й», а точнее, временный крест на компании поставили после административных разбирательств. Владельцев бизнеса обязали закрыть организацию на 15 суток для устранения недочетов, с чем нарушители успешно справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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