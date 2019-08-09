Количество пациентов с подозрением на энтеровирус увеличивается в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-09T11:33:52+03:00

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В Хабаровском крае отмечают, что случаев подозрения на энтеровирус становится все больше. Так, за последнюю неделю в регионе в больницы обратились 167 человек. К слову, это на полтора процента ниже, чем в прошлые годы.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, больше всего заболевших в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, чаще всего заболевают дети. Среди доминирующих клинических форм врачи выделяют герпетическую ангину, энтеровирусную экзантему. В 15,5 процента случаев фиксируют энтеровирусный менингит.

Отметим, что большинство заболевших подхватили болезни во время купания в реках и озерах. Также вирусы передаются в случаях нарушения санитарных норм при приготовлении пищи и обеспечении питьевого режима. Помните, летом энтеровирусная инфекция распространяется очень быстро, теплая погода и влажность этому только способствуют. Заболевание начинается с острой фазы, но может протекать и бессимптомно. Болезнь очень контактная, и ее источником могут быть уже больные люди.

Жителей края убедительно просят сохранять бдительность. Из-за паводка есть дополнительный риск заражения вирусными инфекциями. Чтобы минимизировать возможность распространения инфекций, в регион уже доставили все необходимые вакцины и начали прививочную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU