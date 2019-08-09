2019-08-09T11:34:55+03:00
Общество

Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходных

В субботу, 10 августа, пройдет оригинальная квест-игра «Мы выбираем будущее!»
Ольга КИВА
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Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходныхХабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске решили устроить оригинальную квест- игру для молодежи. Организаторы полагают, что мероприятие с говорящим названием «Мы выбираем будущее!» поможет сформировать у современных парней и девушек активную гражданско-патриотическую позицию в молодежной среде. Другая цель этого события - вовлечь молодежь в избирательный процесс.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края, игра- квест пройдет 10 августа на территории Хабаровского краевого парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Ориентироваться нужно на сцену около памятника графу Муравьеву-Амурскому. Там же будет сбор соревнующихся. Начало мероприятия в 11 часов.

Участвовать в игре- квесте уже изъявили желание команды молодежных организаций политических партий, предприятий Хабаровска и сборные команды краевой столицы. Возраст участников от 18 до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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