2019-08-10T02:50:37+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадков

В столице Еврейской автономии небольшой дождь пройдет ночью
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадковПогода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадковФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 518 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 22,8 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорелец в Хабаровском крае попал в мертвую очередь на жилье
В Хабаровском крае решается судьба 12 килограммов неопознанного мяса
Автоугонщик в Хабаровске забыл свой паспорт в похищенной им же машине
Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходных
Количество пациентов с подозрением на энтеровирус увеличивается в Хабаровском крае
В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы
Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната
Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе
На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег
В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания
Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат