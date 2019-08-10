Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.
В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 518 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 22,8 градуса.
В Бикине небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26.
В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.
В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU