СЕГОДНЯ 02:50 2019-08-10T02:50:37+03:00

Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 518 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 30-40 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 22,8 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU