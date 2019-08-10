Хабаровские пловцы стали лучшими на спартакиаде учащихся России

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-10T06:09:37+03:00

Финал состязаний проходил в Обнинске и сразу двое спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала

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Как отметили на городской пресс-конференции, посвященной дню физкультурника на дистанции 800 метров вольным стилем первое место заняла хабаровчанка Полина Кузнецова. Павел Савельев стал лучшим на дистанции в 50 метров. Оба они воспитанники Хабаровской школы «Дельфин».

- Наши ребята сделали городу прекрасный подарок. Искренне поздравляем их с победой, - подчеркнул Александр Леонов, начальник городского управления по физической культуре и спорту.

Все больше жителей города становятся победителями различных состязаний не только по плаванью, но по боксу, спортивному ориентированию и даже кикбоксингу.

- Все это стало возможным благодаря работе тренеров и созданию хорошей материально-технической базы в городе. В Хабаровске более 1200 спортивных сооружений, из которых свыше 900 – муниципальные, - отметили в мэрии.

Однако есть и проблемы. По словам чиновника в Хабаровске остро не хватает бассейнов, особенно «олимпийской» длинны.

- Мы прорабатываем вопрос по реконструкции бассейна «Нептун» на улице Орджоникидзе, на условиях частно-муниципального партнерства планируем построить 50-метровый бассейн на территории бывшего стадиона «Энергетик» на улице Световой. Есть планы по возведению аналогичного бассейна на территории спортивного комплекса «Лидер» на улице Машинистов. Бассейн должен появиться и на базе Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки, - подчеркнул Александр Леонов.

Также в администрации города обещают, что уже в этом году откроется новый стадион на улице Воровского, завершается строительство дворца единоборств «Самбо». В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» в Хабаровске планируется обустроить два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, стоимостью 48 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU