2019-08-10T12:21:53+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае дочь украла у матери 30 тысяч рублей

Уголовное дело передано в суд Комсомольска-на-Амуре
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае дочь украла у матери 30 тысяч рублейВ Хабаровском крае дочь украла у матери 30 тысяч рублейФото: Юлия ДУБИНА
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В Комсомольске-на-Амуре в полицию обратилась 52-летняя женщина, с заявлением о краже. Она обнаружена что у нее с банковской карты пропало около тридцати тысяч рублей. Разбирательство не было долгим. Виновную обнаружили и задержали – ей оказалась дочь потерпевшей которой недавно исполнилось 33 года.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в день кражи обвиняемая находилась в гостях у своей матери. Воспользовавшись отсутствием внимания родственницы, злоумышленница взяла ее мобильный телефон и при помощи приложения онлайн-банкинга перевела на свой счет денежные средства. Похищенное злоумышленница потратила на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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