2019-08-11T08:09:31+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава региона наградил лучших по профессии грамотами и благодарственными письмами
Евгения МОЛОТОВА
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День строителя ежегодно отмечается в России 11 августа.День строителя ежегодно отмечается в России 11 августа.
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День строителя ежегодно отмечается в России 11 августа. Накануне торжества Сергей Фургал встретился со специалистами строительной области. Приглашенные получили почетные грамоты и благодарственные письма. В своем приветственном слове, губернатор отметил, тот факт, что строительная отрасль хотя и переживает сейчас не простой период, однако демонстрирует положительную динамику. Так, в этом году в эксплуатацию сдали 14 «проблемных» жилых домов, где ключи от своих квартир получила 731 семья.

- Наша совместная задача – создать комфортные и благоустроенные условия для жизни людей в регионе. Каждый объект – жилой дом, школа, детский сад и больница, спортивный комплекс, дорога – это новый шаг для развития края, - отметил Сергей Фургал.

В сфере строительства трудится свыше 45 тысяч человек – это строители, проектировщики, изыскатели, архитекторы, инженеры и многие другие специалисты, кто создает современный облик городов и поселков Хабаровского края. Отрасль объединяет более 1700 организаций, 238 предприятий производства стройматериалов.

- В приоритете – строительство жилья для детей-сирот и жителей сельской местности. Уверен, что новоселов в крае будет больше, - выразил надежду Сергей Фургал. - В этом году приняты меры по снижению ипотечной ставки для семей с детьми. Уважаемые строители, спасибо вам за мастерство и преданность делу! Желаю крепкого здоровья, новых интересных заказов и проектов, надежных партнеров и успехов!

Напомним, одним из приоритетных правительственных проектов является строительство социального жилья и жилья для молодых семей. В этом году социальные выплаты на улучшение жилищных условий должны получить 580 семей. В очереди на субсидию при этом более 4000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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