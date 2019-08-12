2019-08-12T01:33:06+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 августа 2019 года: до +21, без осадков

Местами в регионе непогода отступит
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 12 августа 2019 года: до +21, без осадковПогода в Хабаровске на 12 августа 2019 года: до +21, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +19+21.

В Бикине дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Охотске дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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