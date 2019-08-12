Уровень Амура в Хабаровске 12 августа 2019: до опасного явления остается полметра

СЕГОДНЯ 02:02 2019-08-12T04:52:43+03:00

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По состоянию на шесть часов утра 12 августа 2019 года, уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 549 сантиметров. Водная стихия не собирается останавливаться на достигнутом, потому подъем воды продолжится. Гидрологи прогнозируют, что река «подрастет» еще на 15-20 сантиметров в ближайшие два дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день на реках края отмечают преимущественно спад уровней воды. Исключение составляет только великий Амур. У Бикина он поднялся до 28 сантиметров в сутки. Также на реке Уссури зарегистрировали подъемы до 32 сантиметров в сутки.

Отметим, что под водой оказались поймы рек Амур до села Нижнетамбовское, Уссури у села Новосоветское, Амгунь, Подхоренок, Кур и Тунгуска. Глубина затопления составляет 0,1-2,7 метра. Уровень воды в Амуре «перешагнул» отметку неблагоприятного явления в Хабаровске на 99 сантиметров, у села Елабуга на 75 сантиметров. Сейчас гребень амурского паводка смещается на участке Ленинское - Нижнеспасское в Еврейской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU