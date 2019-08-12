СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-12T04:57:43+03:00

На посты в правительстве Хабаровского края есть два новых кандидата Фото: Законодательная дума Хабаровского края

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В правительстве края намечаются очередные кадровые перестановки. На сегодняшний день известно, что региональной Закдуме рекомендовали согласовать назначения двух первых замов председателя краевого правительства по экономическим вопросам и руководителя аппарата. Кандидатов уже представили на заседании комитета краевого парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Закдумы.

На должность первого заместителя председателя краевого правительства по экономическим вопросам претендует Юрий Золочевский. Он уже успел сообщить, что намерен остаться надолго на этом посту, а также поделился своими «прорывными планами» по привлечению в край инвесторов. Второго кандидата - Владимира Хлапова - рекомендовали на должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края, руководителя аппарата губернатора и правительства края.

Отметим, что окончательное решение по согласованию кандидатур примут на внеочередном заседании региональной Закдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU