2019-08-12T06:19:42+03:00
Происшествия

Молодежь в ЕАО повредила дамбу, создав угрозу затопления в селе Ленинское

Теперь парни рискуют оказаться за решеткой на срок до трех лет
Александр ШТААЛЬ
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Молодежь в ЕАО повредила дамбу, создав угрозу затопления в селе ЛенинскоеМолодежь в ЕАО повредила дамбу, создав угрозу затопления в селе ЛенинскоеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии спасатели, добровольцы, а также местные жители всячески стараются отстоять сушу у водной стихии. Чтобы защитить себя, свое имущество и жилье, люди наполняли мешки песком. Также в Ленинском районе установили водоналивную дамбу. Однако через некоторое время в гидросооружении появились прорехи. Как выяснилось, «авторы» этого безобразия – два 18-летних парня из села Ленинское.

- Полицейские уже задержали подозреваемых, причастных к повреждению объектов жизнеобеспечения. Молодые фигуранты рассказали, что сделали это из хулиганских побуждений, о последствиях они не думали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В отношении злоумышленников уже возбудили и расследуют уголовное дело. Последнее слово в этой истории скажет суд. За такой проступок парни рискуют угодить за решетку на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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