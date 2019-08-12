«Россельхозбанк» запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-12T07:08:06+03:00

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Клиентам будет предоставлен ряд услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО) без взимания комиссионного вознаграждения: открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и пересчет наличных денежных средств, обслуживание системы «Интернет-Клиент», а также годовое обслуживание корпоративной карты.

Сроки проведения акции: с 25 июля 2019 года по 24 июля 2020 года. Участие в акции могут принять не имеющие счета в банке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте банка www.rshb.ru (онлайн-заявка на резервирование счета/онлайн-заказ обратного звонка специалиста банка).

- «Россельхозбанк» ведет целенаправленную работу по поддержке представителей малого и среднего бизнеса. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Успех и конкурентоспособность малого бизнеса во многом зависят от того, какое содействие он получил именно на старте. Отменяя в рамках акции ряд комиссий по РКО, банк ставит задачу помочь начинающим предпринимателям сделать первые шаги в бизнесе более уверенными, — прокомментировал Максим Любомудров, заместитель председателя правления РСХБ.

На сегодняшний день банк обслуживает свыше 150 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU