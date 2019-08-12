2019-08-12T07:05:12+03:00
Общество

В Еврейской автономной области подтопленцев призывают сдать оружие на хранение

В условиях паводка огнестрел может пропасть или оказаться в недобрых руках
Ольга КИВА
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В Еврейской области подтопленцев призывают сдать оружие на хранение ФОТО: Росгвардия в ЕАОВ Еврейской области подтопленцев призывают сдать оружие на хранение ФОТО: Росгвардия в ЕАО
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В Еврейской автономии жителей из зон подтопления призывают сдать на временное хранение имеющееся оружие. Во время паводка может случиться все, что угодно, например, оружие может пропасть. При этом неизвестно, в чьи руки оно может попасть.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии в ЕАО, чтобы сдать оружие на временное хранение, нужно обратиться в любой территориальный отдел полиции. Сроки хранения оружия не ограничены, вернуться за имуществом можно будет сразу после отмены в регионе режима ЧС.

Тем, кто пострадал от наводнения, не нужно будет платить госпошлину за услуги по выдаче документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. Если вы утратили или испортили разрешение на оружие во время паводка, пожалуйста, обратитесь в подразделения лицензионно-разрешительной работы для бесплатного переоформления. Учреждения расположены по адресам:

- Биробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет №3, где готовы принять жителей Смидовичского района.

- Облучье, улица Денисова, 15 Б, где готовы принять жителей Облученского района.

- Село Ленинское, улица Пограничная, 18, кабинет №20, где готовы принять жителей Ленинского и Октябрьского районов.

Переоформление разрешений в сфере частной охранной деятельности проводят по адресу: Биробиджан, улица Волочаевская, 12, кабинет №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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