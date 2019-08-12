2019-08-12T08:28:47+03:00
Общество

От наводнения Хабаровск защищают четыре мощных насоса

Сооружения перекачивают воду из затона в Амур
Александр ШТААЛЬ
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От наводнения Хабаровск защищают четыре мощных насосаОт наводнения Хабаровск защищают четыре мощных насосаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске всеми силами стараются противостоять водной стихии. Чтобы не подпустить воду близко к городу, используют четыре мощных насоса. Установки перекачивают воду из затона в Амур. Также продолжается отсыпка дамбы. Отметим, что на грузовых авто завезли на дамбу еще сланец. Так смогли поднять ограждение до отметки в семь с половиной метров. Такая мера должна помочь защитить дома от подтопления в Индустриальном районе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, по данным на шесть часов утра 12 августа уровень Амура зафиксировали на отметке в 549 сантиметров. Еще полметра - и река достигнет отметки опасного явления. На данный момент с помощью мощных насосов удается держать уровень воды под контролем. Благодаря этому в затоне он на 60 сантиметров ниже, чем в Амуре.

Отметим, что каждая насосная установка способна перекачивать по 720 кубометров воды в час круглосуточно. Такие устройства выделили из резерва муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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