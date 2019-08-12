2019-08-12T09:28:00+03:00
Экономика

Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского края

Вопросы экспорта продукции из дальневосточного региона обсудят во время российско-индийского диалога во Владивостоке
Александр ШТААЛЬ
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Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского краяИндии нужны уголь и древесина из Хабаровского краяФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Губернатор Хабаровского края и полномочный посол Индии в России провели встречу. Предметом обсуждения стали перспективы развития торговых, внешнеэкономических, культурных и туристических связей. Это мероприятие специально устроили в преддверии крупного российско-индийского диалога. Представители региона и иностранные визитеры с 12 по 13 августа во Владивостоке еще раз вернутся к решению вышеуказанных вопросов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, от региона поступило предложение расширить номенклатуру товаров, поставляемых предприятиями края в Индию. В данном случае речь шла об энергетическом оборудовании, продукции авиа- и судостроения, черной металлургии. Кроме того, представители Индии рассказали, что их стране нужен коксующий уголь. Также республике требуется продукция деревопереработки.

Отметим, что представители двух стран нацелены не просто наладить экспорт продукции, но и создавать совместные производства в регионе. В планах участников встречи организовать в 2020 году День Индии в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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