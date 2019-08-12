Родители в Комсомольске добровольно отпускали детей на опасный отдых

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-12T10:08:13+03:00

Несовершеннолетние купались в запрещенных местах и прыгали в воду с причальных стенок, рискуя жизнью

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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются рейды в местах, не предусмотренных для отдыха. Речь идет о водоемах, где купаться опасно, но горожан это не останавливает. Самое печальное в этой ситуации то, что на таких необустроенных и неодобренных местах отдыхают дети без присмотра родителей.

- В итоге рейдов проверяющие выявили несколько групп подростков. Они плавали в запрещенных местах и прыгали в воду с причальных стенок, подвергая свою жизнь опасности. При этом часто дети приходят на водоемы, когда родители отпускают их гулять и совершенно не смотрят за тем, куда отправились несовершеннолетние, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что родителей таких подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Жителей города убедительно просят не забывать о соблюдении правил безопасности на воде. Нарушение порядка может привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU