В Хабаровском крае из лесного плена вызволили двух грибников

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-12T11:57:52+03:00

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В Хабаровском крае на минувших выходных, 11 августа, успешно разрешилась ситуация с двумя пропавшими грибниками. Предварительно было известно, что жители района имени Лазо плутали в 10-12 километрах от поселка Сита. На помощь потеряшкам отправились спасатели и волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, поиски осложняли осадки, которые так невовремя выпали в крае. Однако дождь не остановил поисковиков, которые методично прочесывали метр за метром лесной массив.

Чтобы найти грибников, искатели включали световые и звуковые сигналы аварийно-спасательной машины. Они надеялись, что сигналы услышат заблудившиеся и пойдут на них. В итоге поиски увенчались успехом – когда стало смеркаться, пропавших нашли. На поиски потратили четыре часа. При этом одному из пропавших понадобилась медицинская помощь, потому что он оказался инсулинозависимым.

После спасения двух грибников спасателям пришлось срочно заняться поисками другого потеряшки в Хабаровском районе. Известно, что он на велосипеде отправился за грибами из села Гаровка-1 и не вернулся. Связь с ним по телефону пропала около 23:00. Сегодня, 12 августа, поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU