«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»
В «Россельхозбанке» стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.
По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита до 20 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет.
Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019. Подробные условия акции размещены на сайте банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
ИСТОЧНИК KP.RU