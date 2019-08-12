2019-08-12T11:45:24+03:00
Общество

«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»

Акция направленна на рефинансирование ипотеки
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» Фото: пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» Фото: пресс-служба Россельхозбанка
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В «Россельхозбанке» стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита до 20 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019. Подробные условия акции размещены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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